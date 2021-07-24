تبسة: إحباط محاولة تهريب 25 كلغ من الكيف نحو تونس

تمكنت شرطة ولاية تبسة اليوم من إحباط محاولة تهريب كمية معتيرة من المخدرات من نووع الكيف المعالج نحو تونس.وحسب مصادر النهار اونلاين العملية مكنت من حجز كمية قدرت بـ 25 كلغ من الكيف المعالج. أين تم ضبطها داخل في منزل أحد أفراد الشبكة الإجرامية بعد توقيفه

وأضافت ذات المصادر ان التحقيق متواصل من طرف الضبطية القضائية كما أمر وكيل الجمهورية أمر بتعميق التحريات وتوقيف كل من له علاقة بالقضية