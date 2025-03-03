تبسة: إحباط محاولة تهريب 259 جدي من سلالة محلية

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببئر العاتر في تبسة، من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من رؤوس الماشية عبر الشريط الحدودي بأم علي على متن ثلاث شاحنات مغطاة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم وضع خطة محكمة أين تم نصب كمين بمفترق الطرق بالمكان المسمى برزقان الشمالية على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية أم علي.

وبعد غلق جميع المنافذ والمسالك المحتمل المرور منها مع اتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة. تم رصد الشاحنات المحملة برؤوس الماشية قادمة من بلدية الماء الأبيض ودخولها إلى إقليم بلدية صفصاف الوسرى.

وفور علمهم بوجود دورية لمصالح الدرك الوطني، غير المتهمون الاتجاه وحاولوا الفرار عبر أحد المسالك الترابية. أين تم تتبعهم إلى غاية تحديد مكان اختبائهم وراء أحد المساكن الريفية. حيث شرعوا في إنزال الماشية من الشاحنات، في تلك الأثناء تم الإحاطة بهم وتوقيفهم.

وأسفرت هذه العملية عن ضبط وحجز الشاحنات الثلاثة المحملة بـ 259 جدي و4 نعاج من سلالة محلية. كما تم توقيف بعين المكان 5 أشخاص.

وإستكمالا للتحقيق، تم تحديد هوية المشتبه فيهما المتواجدان في حالة فرار. ويتعلق الأمر بمالكي الشاحنات، والأبحاث جارية من أجل توقيفهما.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.