تبسة : إحتجاج سكان عين الزرقاء على الإقصاء من السكن الريفي فوق الاراضي التونسية

قام اكثرمن100 شخص من سكان بلدية عين الزرقاء بتبسة بالاحتجاج على اقصائهم من قائمة السكن الريفي ومنحة رمضان فوق الاراضي التونسية.

وحسب معلومات لـ النهار فإن المحتجون قصدوا الشريط الحدودي وساروا حوالي 1 كلم داخل التراب التونسي تنديدا بمشاكلهم الاجتماعية.

وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني موازاة مع تدخل الحرس التونسي من الجهة المقابلة لمنع تقدم المحتجين

حالة الاحتقان جاءت بعد اقصائهم من قائمة السكن الريفي ومنحة رمضان التي تعوض القفة.

حيث أحدثوا حالة استنفار امني بمنطقة الصفصاف الحدودية بعد تسجيل الاحتجاج ومغادرة الاراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية

كما باءت كل المحاولات من اجل اقناع المحتجين بالفشل وحركتهم الاحتجاجية بهذا الاسلوب متواصلة.