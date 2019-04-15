تبسة : إحتجاج عمال مناجم بجبل العنق يكبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين دولار

تشهد الجزائرتوقف كلي لعمليات تصدير مادة الفوسفات بسبب استمراراحتجاج عمال مناجم جبل العنق في تبسة الذين توقفوا نهائيا عن العمل.

أين تسبب الإحتجاج في تكبد الدولة خسائر بقيمة 7 مليون دولار وتعطيل تصدير كميات تقدر ب 140 ألف طن.

كما أن استمرار الاضراب اجبر شركة مناجم الجزائر “سوميفوس” على الغاء جميع العقود المبرمة دوليا خلال شهر أفريل

إضافة إلى الغاء كل معاملات النقل البحري لتجنب الخسائر الناجمة عن غرامات تأخير شحن البواخر.

ما يلزم بالشركة بدفع مبلغ 12 الف دولار عن كل يوم تأخير للباخرة الواحدة.

وللإشارة فإن اضراب شهر واحد يحدث عجزا للشركة ما بين 10 و 13 في المئة من ايراداتها السنوية