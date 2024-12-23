تبسة.. إختناق عائلة كاملة بالغاز المتسرب من مدفأة

أصيب ثلاثة أشخاص ببداية اختناق بغاز المدينة المتسرب من مدفأة بمزلهم العائلي بحي هواري بومدين ببلدية بئر العاتر، ولاية تبسة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل اسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية إختناق بغاز المدينة. المتسرب من مدفأة بمزلهم العائلي بحي هواري بومدين ببلدية بئر العاتر.

يشار أن العائلة مكونة من 3 اشخاص أعمار على التوالي 12و 24 و 59 سنة لهم ضيق في التنفس وغثيان وحالة إغماء، تم اسعافهم في عين المكان من وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بئر العاتر.

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