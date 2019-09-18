تبسة: إخراج تلاميذ إبتدائية زروالي محمد بالشريعة بعد أن غمرتها المياه

تدخلت وحدات الحماية لتبسة، أمس حوالي الساعة 14سا:20د إلى غاية الساعة 19سا:40د، وخاصة ببلدية الشريعة حيث تم تسجيل عدة تدخلات.

فعلى مستوى بلدية الشريعة، تم امتصاص مياه أمطار من حوالي 27 منزل، حيث بلغ منسوب المياه حوالي 50 سم.

المنازل موزعة بأحياء طريق ثليجان، حي المتقن، حراث الطاهر، حي مخلوفي، عثمان بن البشير، حي المرجة، وسط المدينة، وذراع كراع.

كما تم امتصاص مياه من مرآبين ومدخل عمارة.

كما تم إمداد ومساعدة في اخراج اطفال ابتدائية زروالي محمد بالشريعة والذي بلغ عددهم حوالي 180 تلميذ.

وببلدية تبسة، تم إنقاذ عائلة من 4 أشخاص على متن سيارة سيارة سياحية عالقة بالماء بالطريق الوطني رقم 10.

كما تم امتصاص مياه من مدخل عمارة ومنزل بحي لارموط.

وتم تسجيل حادث مرور انحراف سيارة سياحية واصطدامها بالرصيف بالطريق الوطني رقم 10 .

وأسفر الحادث عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 25 سنة، تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الجرف بتبسة.