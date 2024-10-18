تبسة.. إخراج سيارتين عالقتين بالوحل وامتصاص مياه الأمطار من داخل المنازل

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، عدة تدخلات على مستوى ولاية تبسة، وذلك إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

حيث قامت بتدخـلات متفرقة تمثلت في: إخـــراج سيارتيـن عالقتين بالوحل على مستوى دوار أولاد العربية ببلدية ودائرة العقلة. وكذا امتصاص مياه الأمطار من داخل منـــزل بحي القرية الاشتراكية ببلدية الماء الأبيض.

كما تم تسجيل امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بالمركز الحدودي بوشبكة ببلدية الحويجبات. وأيضا من داخل منزل بحي عبلة ببلديـة الشـريعة.