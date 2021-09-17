تبسة.. إخماد الحريق الذي شب بدوار أم الدود ببلدية بولحاف الدير

تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف ووحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الكويف وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة وبحضور مصالح الدرك الوطني، مساء اليوم من اخماد الحريق الذي شب بقصب بواد بالمكان المسمى دوار ام الدود ببلدية بولحاف الدير دائرة الكويف.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم تسخير 10 شاحنات اطفاء بمختلف الأحجام وبتعداد بشري قدر بـ30 عون بمختلف الرتب، أين تم السيطرة على الحريق وتسجيل احتراق حوالي 03 هكتارات قصب.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ووحدة القطاع للحماية المدنية بباب الزياتين مساء اليوم من اخماد بداية حريق غابة بجبل الكوبويي بتبسة، حيث تم تسخير 04 شاحنات اطفاء بمختلف الأحجام و15 عون بمختلف الرتب أين تم السيطرة واخماد الحريق وتسجيل احتراق حوالي 70 متر مربع حلفاء وديس.