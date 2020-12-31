تبسة.. إخماد حريقين وإسعاف شخصين

افاد بيان صحفي لخلية الاعلام بالحماية المدنية بتبسة، ان مصالحها تمكنت من إخماد حريق شب بأحزمة تبن داخل زريبة بالمكان المسمى بحيرة الماء الأبيض.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة من اخماد حريقين.

الحريق الأول شب بمكتب بمحطة وقود بالمكان المسمى طريق تبسة، اسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 19 سنة.

وقد تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الشريعة، كما تم تسجيل خسائر مادية بالمكتب.

بينما الحريق الثاني شب بأحزمة تبن داخل مرآب بدوار بوسعيد بالشريعة.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01.

الحادث وقع بالمكان المسمى سارق الرق بئر العاتر، إثر انقلاب سيارة، مما اسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 46 سنة.

وقد تم اسعافه وتحويله الى استعجالات بئر العاتر.