تبسة.. إخماد حريق بغابة جبل المصيدة
تمكنت مصالخ الحماية المدنية لولاية تبسة، من اخماد حريق غابة، اندلع بجبل المصيدة ببوخضرة.
وفي بيان لمصالح الحماية للولاية، فقد تدخلت مساء اليوم الأحد الموافق حوالي الساعة (15سا:25د) وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط.
بالاضافة الى الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات، والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة.
رفقة مصالح الغابات وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحـة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية للولاية، والرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية الواد.
الى جانب حضور مصالح الدرك الوطني، وهذا لأجل اخماد بداية حريق شب بغابة بجبل المصيدة ببلدية بوخضرة بدائرة العوينات.
كما تم تسخير 12 شاحنات إطفاء بمختلف الاحجام وبتعداد بشري قدر بـ:45 عون بمختلف الرتب تحت إشراف وحضور مدير الحماية المدنية لولاية تبسة الرائد قبلي محند آكلي.
وبعد عملية اخماد دامت الى غاية الساعة السابعة من مساء نفس اليوم تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة واخماد الحريق وانقاذ باقي الغابة وتسجيل إحتراق حوالي هكتاري صنوبر حلبي واكليل.
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كما كشفت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت عن الحالة العامة الخاصة بالتقلبات الجوية التي شهدتها ولايتي سوق اهراس وتبسة.
وأوضحت ذات المصالح انه تم تسجيل في حدود الساعة 15سا و30د بولاية تبسة.
وذلك على مستوى بلدية بولحاف الدير ارتفاع منسوب مياه واد ( بولحاف الدير).
ما تسبب في حصر 5 سيارات بهم عائلات تم إخراجهم وهم بصحة جيدة
أما فيما يخص ولاية سوق اهراس.
كما شهدت بلديـة سوق اهراس إخراج سيارتين كانتا عالقتين نتيجة تجمع المياه في الطريق المسمى ” قنطرة سيبور” .
كما تم تسجيل عملية إخراج سيارة عالقة نتيجة تجمع المياه بمحور دوار امام المستشفى الجهوي لبلدية سوق اهراس.
وعلى إثر الإضطرابات التي الجوية التي عرفتها عدد من ولايات الوطن الحماية المدنية توصي كافة المواطنين بالحيطة والحذر.