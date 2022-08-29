تبسة.. إخماد حريق بغابة جبل المصيدة

تمكنت مصالخ الحماية المدنية لولاية تبسة، من اخماد حريق غابة، اندلع بجبل المصيدة ببوخضرة.

وفي بيان لمصالح الحماية للولاية، فقد تدخلت مساء اليوم الأحد الموافق حوالي الساعة (15سا:25د) وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط.

بالاضافة الى الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات، والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة.

رفقة مصالح الغابات وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحـة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية للولاية، والرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية الواد.

الى جانب حضور مصالح الدرك الوطني، وهذا لأجل اخماد بداية حريق شب بغابة بجبل المصيدة ببلدية بوخضرة بدائرة العوينات.

كما تم تسخير 12 شاحنات إطفاء بمختلف الاحجام وبتعداد بشري قدر بـ:45 عون بمختلف الرتب تحت إشراف وحضور مدير الحماية المدنية لولاية تبسة الرائد قبلي محند آكلي.

وبعد عملية اخماد دامت الى غاية الساعة السابعة من مساء نفس اليوم تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة واخماد الحريق وانقاذ باقي الغابة وتسجيل إحتراق حوالي هكتاري صنوبر حلبي واكليل.

طالع ايضا:

الأمطار تتسبب في فياضانات بكل من تبسة وسوق اهراس