تبسة..إخماد حريق بغابة مشتة الحرشة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، من اخماد حريق شبّ بغابة مشتة الحرشة ببلدية بوخضرة.

وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، اليوم السبت، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط و العوينات و الونزة،

بالاضافة الى مصالح الغابات وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحـة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة.

وبحضور مصالح الدرك الوطني مساء يوم الجمعة لأجل اخماد حريق شب بغابة على مستوى المكان المسمى مشتة الحرشة ببلدية بوخضرة دائرة العوينات.

وفي هذا السياق، تم تسخير 9 شاحنات إطفاء بمختلف الاحجام، وبتعداد بشري قدر بـ:25 عون بمختلف الرتب تحت إشراف وحضور مدير الحماية المدنية الرائد قبلي محند آكلي.

هذا و بعد عملية اخماد دامت الى غاية ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الى السبت، تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة واخماد الحريق.

وانقاذ باقي الغابة وتسجيل إحتراق حوالي هكتارين، صنوبر حلبي وحلفاء واكليل.

كما تتواجد فرق التدخل الى حد الساعة،في مكان نشوب الحريق وتوفير الحراسة الأمنية.

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