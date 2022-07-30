تبسة..إخماد حريق بغابة مشتة الحرشة
تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، من اخماد حريق شبّ بغابة مشتة الحرشة ببلدية بوخضرة.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، اليوم السبت، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط و العوينات و الونزة،
بالاضافة الى مصالح الغابات وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحـة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة.
وبحضور مصالح الدرك الوطني مساء يوم الجمعة لأجل اخماد حريق شب بغابة على مستوى المكان المسمى مشتة الحرشة ببلدية بوخضرة دائرة العوينات.
وفي هذا السياق، تم تسخير 9 شاحنات إطفاء بمختلف الاحجام، وبتعداد بشري قدر بـ:25 عون بمختلف الرتب تحت إشراف وحضور مدير الحماية المدنية الرائد قبلي محند آكلي.
هذا و بعد عملية اخماد دامت الى غاية ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الى السبت، تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة واخماد الحريق.
وانقاذ باقي الغابة وتسجيل إحتراق حوالي هكتارين، صنوبر حلبي وحلفاء واكليل.
كما تتواجد فرق التدخل الى حد الساعة،في مكان نشوب الحريق وتوفير الحراسة الأمنية.
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تبسة..وفاة عشريني دهسا بشاحنة
كما لقي شاب حتفه دهسا بشاحنة، اليوم الخميس، على مستوى قرية الطرشان ببلدية بئر الذهب ولاية تبسة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط صبيحة اليوم، لأجل تحويل جثة شخص متوفي.
وفي هذا السياق فإن الشخص شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة صدمته شاحنة على مستوى قرية الطرشان بلدية بئر الذهب دائرة مرسط.
بالمقابل، تم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف من طرف مصالح الحماية، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.
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وفاة عون حراسة بطلقة نارية داخل سجن الشريعة في تبسة
كما اهتزت مدينة الشريعة في ولاية تبسة، صباح أول أيام عيد الاضحى المبارك، على وقع خبر وفاة عون حراسة في العقد الثالث من عمره متزوج وأب لثلاثة أولاد،
وفي هذا السياق ينحدر من دائرة العقلة، بطلقة نارية أصابته في رأسه صادرة من سلاح ناري
يجهل نوعه داخل مؤسسة إعادة التربية الكائنة بمنطقة الشريعة.
كما تسارع زملاؤه الذين قاموا بنقله إلى مستشفى الشريعة. لتتدخل عناصر الضبطية القضائية
التي أبلغت وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة والنيابة العامة لدى مجلس قضاء تبسة.