تبسة: إخماد حريق شب بثلاثة مستودعات

تمكنت الحماية المدنية لولاية تبسة من إخماد حريق شب بثلاثة مستودعات، بحي طريق الكويف.

وقد تدخلت الحماية المدنية باب الزياتين، بدعم من الوحدة الرئيسية الشهيد حشاني دوح، ووحدة القطاع ببكارية مساء امس، لاخماد حريق.

وتبلغ مساحة كل مستودع 16 متر مربع، بها قطع غيار ولوازم سيارات، حيث تم تسخير أربعة شاحنات اطفاء وسيارتي اسعاف و21 عون بمختلف الرتب.

وبعد عملية اخماد دامت حوالي أربعة ساعات، تمكنت فرق التدخل من السيطرة على الحريق واخماده.

وتم تسجيل خسائر مادية بالمستودعات الثلاثة، ولم يتم تسجيل اي اصابات بشرية.