تبسة: إخماد حريق شب في العدادات الكهربائية بحي 488 سكن

تدخلت مساء أمس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل اخماد حريق.

وحسب الحماية المدنية فإن الحريق شب بعدادات كهربائية بمدخل عمارة بحي 488 سكن بتبسة.

وأفادت الحماية المدنية في بيانها، اليوم الجمعة، أنه تم اخماد الحريق وتسجيل احتراق العدادات الكهربائية.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة لأجل حادث مرور وقع على مستوى المكان المسمى بير تراب بالعڨلة.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة اسفر عن إصابة أربعة اشخاص اعمارهم 04 و 62 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات العقلة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض لأجل حادث مرور وقع بطريق الحويجبات.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، حيث لم يتم تسجيل اي اصابات من طرف مصالح الحماية المدنية.