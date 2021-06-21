تبسة: إخماد حريق غابة أتلف 30 هكتار من الأراضي

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة منذ ليلة أمس، من أجل إخماد حريق. حيث شبّ الحريق بغابة جبل الدكان بتبسة. وذلك تحت إشراف مدير الحماية المقدم دراوات الصادق مرفوقا بقائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد سخرت مصالح الحماية المدنية 12 شاحنة إطفاء. وسيارة إتصال، وكذا 35 عون بمختلف الرتب وبتدخل من طرف وحدات الحماية المدنية “الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة. والحماية المدنية بدائرة مرسط. الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة. الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض. وبمشاركة مصالح الغابات وبحضور والي ولاية تبسة مرفوقا بالسلطات المدنية والعسكرية.

وأضافت الحماية المدنية، أن عملية إخماد الحريق دامت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين. حيث ونظرا لصعوبة التضاريس وهبوب رياح قوية وصعوبة الرؤيا ليلا توقفت عملية اخماد الحريق. حيث تم تسخير 04 شاحنات إطفاء و15 عون بمختلف الرتب كحراسة أمنية لأن الحريق بمحاذاة سكنات.

وأوضح المصدر، أنه مع صبيحة اليوم الإثنين تم إستئناف عملية إخماد الحريق وبتعداد كامل. حيث تمكنت الفرق المتدخلة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا من السيطرة على الحريق وإخماده. وتم إحصاء إحتراق حوالي 30 هكتار صنوبر حلبي وإكليل وأحراش.