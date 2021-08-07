تبسة: إخماد حريق غابة جبل الطاقة بالحويجبات

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، صبيحة اليوم السبت، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية من إخماد حريق بغابة جبل الطاقة ببلدية الحويجبات.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد “تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة تحت اشراف وحضور مدير الحماية المدنية المقدم دراوات الصادق “الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط ووحدات القطاع ببلدية بكارية وباب الزياتين وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة”.

بالإضافة إلى “الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنية لولايات سوق أهراس، وقالمة والوادي، وبتعداد قدر بـ 35 شاحنة اطفاء بمختلف الأحجام و سيارتي اسعاف و سيارات اتصال وحافلتين وبتعداد بشري قدر بـ 153 عون بمختلف الرتب رفقة مصالح الغابات من إخماد الحريق الذي شب مساء الخميس، بغابة بجبل الطاقة ببلدية الحويجبات”.

وأضاف البيان، أن عملية “اخماد والسيطرة على الحريق وانقاذ باقي الغابة دام حوالي 40ساعة رغم ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة المسالك، وتسجيل احتراق حوالي 120 هكتار بها 70هكتار حلفاء و 50 هكتار صنوبر حلبي”.