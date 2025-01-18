تبسة.. إخماد حريق 3 حافلات

تمكنت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتبسة وبدعم من وحدة القطاع للحماية المدنية بباب الزياتين بتبسة صبيحة اليوم السبت، من إخماد حريق شب بثلاث حافلات (خواص).

وحسب ذات المصالح، تم التدخل حوالي الساعة الخامسة صباحاً لأجل إخماد حريق شب بثلاث حافلات (خواص). بحظيرة على مستوى المنطقة الصناعية بتبسة.

أين تم التمكن من السيطرة واخماد الحريق وانقاذ باقي الحظيرة و تسجيل خسائر مادية. فيما لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

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