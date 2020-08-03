تبسة: إخماد 4 حرائق غابات وتلف 13 هكتار خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة منذ الساعات الاولى ليوم أمس الأحد، الى غاية صبيحة اليوم إخماد حرائق متفرقة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد سجلت الحماية المدنية حريقا على مستوى جبل الزوابي بالونزة، اين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة ومصالح الغابات.

وتم اخماد الحريق حيث تم تسجيل احتراق حوالي 5 هكتار اعشاب يابسة و100 متر شجرة صنوبر.

كما تدخلت وحدة القطاع ببكارية مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، والرتل المتحرك، لاجل اخماد حريقين، شبا بغابة بجبل بورمان ببكارية.

وبعد عملية دامت حوالي 9 ساعات، تم اخماد الحريق، وتسجيل احتراق حوالي 3 هكتار اشجار صنوبر وحشائش واكليل وجذوع اشجار.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعڨلة بدعم من الرتل المتحرك ومصالح الغابات والبلدية حوالي الساعة 00:15 من اليوم الاثنين لأجل اخماد حريق، شب بغابة حلفاء على مستوى كاف لعمامير بالمزرعة.

كمتا تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض امس من اخماد حريق.

وشب الحريق بحصيدة قمح بالحويجبات، وبعد تدخل دام حوالي 4 ساعات، تم اخماد الحريق وتسجيل احتراق حوالي 5 هكتارات.