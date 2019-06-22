تبسة.. إدانة 5 أشخاص من بينهم فتاتين بـ 12 سنة سجنا نافذا عن تهمة استيراد وتصدير الكوكايين

أدانت محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء تبسة 5 متهمين من بينهم فتاتين بأحكام تراوحت بين عامين و12 سنة سجنا نافذا.

بعد أن تمت متابعتهم بجناية تكوين مجموعة اشرار واستيراد وتصدير المخدرات، عبر شبكة منظمة في الوقت الذي طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن المؤبد.

القضية، تعود وقائعها إلى نهاية سنة 2017 إثر حريق شب في 3 مركبات بمدينة تبسة، حيث تم فتح تحقيق معمق من طرف المصالح الأمنية أدى إلى الكشف عن هذه الشبكة التي تنشط بين ولايتي تبسة وبجاية.

ويمتد نشاطها الى غرب البلاد ” وهران ” اين يتواجد المتهم الرئيسي بسجن وهران بعد ان تم توقيفه ومحاكمته في قضايا اخرى.

التحقيقات أدت إلى الكشف عن كمية من المخدرات الصلبة ” كوكايين ” بشقة شابة بولاية بجاية، وبعد التسخيرة النيابية وإجراء عملية التفتيش القانونية.

تم حجز 144.2 غرام من مادة الكوكايين وبتوسيع دائرةالتحقيقات تم توقيف شابة ثانية على صلة بالجريمة و3 شبان ينحدرون من عاصمة الولاية.

ويوم المحاكمة حاول كل طرف رمي الكرة على طرف آخر، هروبا من تحمل وزر المسؤولية الجزائية لهذه الجريمة الخطيرة.

من جهتها المتهمة التي ضبطت الكمية في شقتها بمدينة بجاية، أكدت فعلا أن السكن يعود لوالدتها وهي من تحمل مفتاح الشقة لكن لاتدري أصلا بموضوع هذه الكمية.

فيما اعترف أحد المتهمين أنه منذ مدة يتعاطى المادة وأنه يعالج لدى الأطباء منذ سنة 2014 من خلال تقديم الوثائق عن طريق موكله ليصدر في الأخير الحكم المذكور آنفا.