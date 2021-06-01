تبسة: إرتفاع حصيلة التسمم الغذائي إلى 80 حالة.. وأغلبهم أطفال

إرتفعت حصيلة التسمم الغذائي بولاية تبسة إلى 80 حالة، إستقبلهم مستشفى الونزة، كما أن أغلب الحالات التي تم استقبالها هم أطفال صغار.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار”، فإن الشرطة قامت كإجراء أولي بتوقيف صاحب محل لبيع الأكل الخفيف. كما أمر وكيل الجمهورية عناصر الشرطة بفتح تحقيق فوري في الحادثة.

من جهته تم إرسال عينات من المواد التي تصنع بها الوجبات المقدمة والمياه المستعملة إلى المخبر. كما تم أيضا إرسال عينات من “بول” و”براز” الضحايا من أجل تحديد نوع البكتيريا.

للإشارة، فإن الضحايا أصيبوا جميعا بنفس الأعراض الحادة، المتمثلة في الدوار، الغثيان ووارتفاع درجة الحرارة والإسهال مع القيء.