تبسة: إرتفاع ضحايا إنفجار اللغم التقليدي إلى 5 وفيات

ارتفع ضحايا إنفجار اللغم التقليدي والذي وضع من طرف جماعة إرهابية مسلحة في تبسة، إلى 5 وفيات.

ويتعلق الأمر بكل من بكارة جلال “41 سنة”، ورزايقية نصرالدين “58 سنة”.

بالإضافة إلى شرقي حسين “50 سنة”، ومعبد لخضر “55 سنة”، ونصيب حسين “47 سنة”.

فيما أصيب شخصان آخران بجروح، وهما يتواجدان حاليا داخل مصلحة الاستعجالات يتلقيان العلاج الطبي والتكفل النفسي.

ويتعلق الأمر بكل من شافي ضو، وملاوي بلقاسم.

وحسب مصدر أمني، فقد تم وضع اللغم بمسلك ترابي بالمكان المسمى خنيق الروم التابع اداريا لبلدية بئر العاتر.

وإنفجر اللغم عند مرور المركبة النفعية من نوع “مازدا بي تي 50” التي كان على متنها الضحايا، إضافة إلى صيادين اثنين.

وتدخلت وحدات الجيش الوطني الشعبي في الحادث، وقامت بمحاصرة المكان وإطلاق عملية مسح وتمشيط شاملة لتقفي أثر الإرهابيين.