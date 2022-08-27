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قناة النهار

تبسة: إرتفاع منسوب مياه الاودية وتدفقها الى الطريق بين بولحاف الدير وعاصمة الولاية

بقلم قناة النهار
تبسة: إرتفاع منسوب مياه الاودية وتدفقها الى الطريق بين بولحاف الدير وعاصمة الولاية
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/MXScx
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