تبسة..إستغلال فوسفات منطقة “بلاد الحدبة” وتحويله وتسويقه للخارج بداية 2021

سيتم الشروع في استغلال فوسفات منطقة بلاد الحدبة بتبسة وتحويله وتصديره خلال الثلاثي الاول من سنة 2021.

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب عن دخول مشروع استغلال فوسفات منطقة بلاد الحدبة ببئر العاتر وتحويله وتسويقه نحو الأسواق العالمية حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.

وقال عرقاب أنه “من المنتظر دخول هذا المشروع حيز الخدمة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2 و3 ملايين طن سنويا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة كمرحلة أولى”.

كما أكد عرقاب أنه وبمجرد دخوله حيز الخدمة “سيمكن هذا المشروع المندمج الجزائر من دخول عالم الصناعات التحويلية المنجمية”.

كما اعلن ذات الوزير ان “مصالح دائرته الوزارية تعمل حاليا على إعداد دفتر الشروط الخاص باستغلال المادة الأولية المتوفرة بهذا المنجم الذي يعد من أهم المناجم التي تزخر بها الجزائر”.

وأشار عرقاب أنه “سيتم الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية السنة الجارية تمهيدا للشروع في استغلال فوسفات منطقة بلاد الحدبة في أجل أقصاه شهر مارس المقبل”.