تبسة.. إستلام الطريق الإجتنابي لمنجم الفوسفات خلال السداسي الأول من 2021

سيتم إستلام الطريق الإجتنابي لمنجم الفوسفات ببئر العاتر بتبسة خلال السداسي الأول من 2021.

كشف المدير الولائي للأشغال العمومية، رشيد سالمي، اليوم الاحد، أنه “يرتقب أن يتم استلام الطريق الاجتنابي لمنجم الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة التابعة إقليميا لبلدية بئر العاترخلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2021”.

وقال سالمي، في تصريح لوكالة الأنباء، ، أن “إنجاز هذا الطريق الاجتنابي يستهدف على وجه الخصوص حماية الأرواح البشرية خلال أوقات عمل المنجم التي يتخللها خروج الشاحنات والآليات الكبيرة و كذا تسهيل أشغال تجسيد المشروع المندمج لاستخراج الفوسفات من منطقة بلاد الحدبة وتحويله وتصديره نحو الأسواق العالمية”.

كما أشار ذات المسؤول أن “هذا الطريق الذي وصفه بالاستراتيجي سيمكن مستعملي الطريق على وجه الخصوص من تجنب موقع منجم الفوسفات وتفادي حوادث المرور”.

حيث تم “غلاف مالي هام يعادل 2 .1 مليار دج لتجسيد هذا الطريق المدعم بمنشأة فنية و ذلك على امتداد 16 كلم مفيدا بأن نسبة تقدم الأشغال به فاقت 85 بالمائة”، يضيف المسؤول.