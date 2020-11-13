تبسة: إسعاف رضيعين وثلاثيني جراء اختناقهم بالغاز

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة ليلة الخميس الى الجمعة، لأجل إسعاف وتحويل عائلة، مختنقين بغاز أحادي الكربون.

وتتكون العائبة من ثلاثة افراد أعمارهم سنة وسنتين، و35 سنة، وجدوا في حالة اغماء جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون.

وحسب الحماية المدنية منزلهم بحي طريق الماء الابيض بالشريعة افراد العائلة حولوا الى استعجالات الشريعة.

من جانب آخر، سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة مساء يوم الخميس، حادثي مرور منفصلين، اسفرا عن اصابة خمسة اشخاص.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ووحدة القطاع بالحمامات لاجل حادث مرور.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 16 طريق بولحاف.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة اسفر عن اصابة اربعة اشخاص اعمارهم 24و30 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوينات لاجل حادث مرور وقع على مستوى وسط مدينة العوينات.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، اسفر عن اصابة شخص والبالغ 21سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات العوينات.