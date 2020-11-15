تبسة: إسعاف فتاة قاصر مصابة ببداية اختناق بالغاز

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح، بتبسة، لأجل اسعاف وتحويل فتاة تبلغ من العمر حوالي 17 سنة.

ووجدت الفتاة داخل غرفة بشقة بحي 100سكن، بجبل انوال، في حالة إغماء مصابة ببداية اختناق بغاز احادي اكسيد الكربون .

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة، فقد تم اسعاف الفتاة وتحويلها الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، اصابة ستة اشخاص في حوادث مرور متفرقة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل حادثي مرور منفصلين.

ووقع الحادث الأول بحي جبل الجرف، تمثل في اسعاف امرأة صدمتها سيارة تبلغ 49 سنة، تم تحويلها الى استعجالات الجرف.

ووقع حادث آخر بحي 600 سكن، تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية اسفر عن اصابة شخصين اعمارهما 20و21 سنة.

وتم اسعاف وتحويل المصابين الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة لاجل حادث مرور وقع على مستوى دوار بوشقيفة ببلدية بئر مقدم.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، اسفر عن اصابة 3 أشخاص اعمارهم 24و44سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الشريعة.

كما تدخلت وحدة القطاع بالحمامات لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني 10 بعين زروق تمثل الحادث في انقلاب سيارة.