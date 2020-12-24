تبسة: إصابة أربعة أشخاص في حادثي مرور منفصلين

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة مساء الأربعاء، إصابة أربعة أشخاص في حادثي مرور منفصلين.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوينات لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بجانب المطاحن الكبرى بالعوينات.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص اعمارهم 32و58 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات العوينات.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الأبيض لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بجانب مصنع الأنابيب.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وجرار، اسفر الحادث عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 69 سنة.

وقد تم اسعاف الضحية وتحويله الى استعجالات الماء الأبيض في ذات الولاية.