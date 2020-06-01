تبسة: إصابة أربعة اشخاص في حوادث مرور متفرقة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة لأجل حادثي مرور، خلف إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقع الحادث الاول على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بئر دروج بئر مقدم.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 44 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الشريعة.

الحادث الثاني وقع على مستوى الطريق الاجتنابي بالشريعة، تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين اعمارهما 21و27 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوينات لأجل حادث مرور وقع على مستوى مفترق الطرق بالمسلولة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، أسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 18 سنة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات العوينات.