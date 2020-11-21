تبسة: إصابة ثلاثة أشخاص في حريق منزل و12 آخرين في 4 حوادث مرور

تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، في تبسة، من انقاذ ثلاثة اشخاص اعمارهم 27 و64 سنة افراد العائلة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة، فقد اصيب أفراد العائلة اثناء نشوب حريق بمنزلهم بحي الطريق الاجتنابي بدوار القواسمية بالشريعة.

وتمكنت الفرق المتدخلة من اخماد الحريق واسعاف افراد العائلة، اثنان منهم تم تزويدهم بالأوكسجين، وجدا لهما ضيق في التنفس.

واحدهما له حروق من الدرجة الثانية في اصابع اليد اليسرى، تم تحويلهم الى استعجالات الشريعة.

كما تدخلت وحدة القطاع بالحمامات لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بفج القعقاع.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة واصطدامها بحاجز حديدي، اسفر عن اصابة اربعة اشخاص، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة لاجل حادث مرور وقع على مستوى دوار الزقيق طريق بلدية الماء الابيض بالشريعة.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة.

واسفر الحادث عن اصابة خمسة اشخاص، اعمارهم بين 06 سنوات و49 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض ووحدة القطاع ببكارية لاجل حادث مرور.

ووقع على مستوى مخرج بلدية الحويجبات تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

واسفر الحادث عن اصابة شخص والبالغ حوالي 45 سنة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 84 بالعقلة.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة نفعية اسفر عن اصابة شخصين اعمارهما 31و32 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات العقلة.