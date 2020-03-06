تبسة: إصابة ثلاثة اشخاص في حادث اصطدام سيارة وقاطرة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة، اليوم الجمعة، لأجل حادث مرور وقع بحي ابن باديس، السكة الحديدية بالونزة.

وحسب الحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام سيارة وقاطرة، أسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص اعمارهم 24و27 سنة.

وتم إخراج السائق من السيارة بواسطة إستعمال الات الفك والتقطيع، له الام في الرجلين والرقبة.

وقد تم اسعاف المصابين وتحويلهم الى استعجالات الونزة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر، ليلة الخميس الى الجمعة، لأجل حادث مرور وقع بالطريق الإجتنابي بئر العاتر.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة خمسة اشخاص اعمارهم 17و65 سنة، حولوا لمصلحة الاستعجالات الطبية بئر العاتر.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، لاجل حادث مرور وقع على مستوى طريق الضلعة بالشريعة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين ودراجة نارية، اسفر عن إصابة شخص على متن الدراجة والبالغ 24 سنة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الشريعة.