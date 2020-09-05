تبسة: إصابة ستة اشخاص في حادث مرور

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تبسة: إصابة ستة اشخاص في حادث مرور
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ليلة الجمعة في حادث مرور، بالطريق الوطني 10 أمام تعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين ثلاثة سيارات أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص اعمارهم 04 سنوات و41 سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم السبت، فقد تم اسعاف الضحايا وتحويلهم الى الاستعجالات الطبية الجرف في تبسة.

وقد توفي 29 شخصا وأصيب 1561 آخرون بجروح في حوادث المرور وقعت في بين 23 و 29 أوت الفارط.

وأفادت، الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة لحوادث المرور سجلت بولاية المسيلة بوفاة أربعة أشخاص.

وقد ساهم الحجر الصحي المفروض منذ شهر مارس الماضي، في تراجع حوادث المرور بشكل كبير قارب نسبة 30 بالمائة.


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