تبسة: إصابة شخصين بحروق في انفجار متبوع بحريق بالشريعة

أخبار الجزائر
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تبسة: إصابة شخصين بحروق في انفجار متبوع بحريق بالشريعة
بقلم خالد زوبيري

أصيب شخصان اليوم الجمعة، بحروق متفاوتة الخطورة جراء انفجار لغاز متبوع بحريق بالشريعة ولاية تبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بذات الولاية، فإن الشخصين اصيبا جراء انفجار لغاز المدينة المتسرب،

متبوع بحريق داخل مركز حراسة بورشة خاصة على مستوى حي طريق تبسة بالشريعة.

وأوضح المصدر نفسه، أن المصاب الأول يبلغ من العمر 29 سنة، تعرض لحروق على مستوى الوجه واليدين،

في حين تعرض المصاب الثاني البالغ من العمر 45 سنة لحروق على مستوى اليدين والرجلين.

وقد تم اسعافهما وتحويلهما الى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.


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