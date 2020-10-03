تبسة: إصابة شخصين في انفجار شقة متبوع بحريق

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، اليوم السبت، حوالي السادسة صباحا لأجل انفجار شقة متبوع بحريق.

وأشار بيان الحماية المدنية أن الشقة بالطابق الرابع متكونة من ثلاثة غرف ومطبخ بحي جبل انوال بتبسة، حيث تم إخماده.

وأسفر عن إصابة شخصين أحدهم 24 سنة، تعرض لحروق بكامل جسمه وإصابات متعددة، وآخر 27 سنة له حروق طفيفة باليد.

كما أسفر الإنفجار والحريق عن تسجيل خسائر مادية بالشقة من اثاث وجدران، يضيف بيان الحماية المدنية.

وأفادت الحماية المدنية لولاية تبسة أنه تم تحويل الضحايا الى مصلحة الإستعجالات الطبية بالجرف في ذات الولاية.