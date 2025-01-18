تبسة.. إصابة شخصين في انفجار قارورة غاز  بالونزة

تعرض شخصان للإصابة جراء انفجار قارورة غاز البوتان بمرآب منزل ببلدية ودائرة الونزة ولاية تبسة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالوشواشة بالونزة مساء اليوم لأجل انفجار قارورة غاز البوتان بمرآب منزل بالمكان المسمى الوشواشة.

وخلف الحادث إصابة شخصين، شخص له بداية إختناق يبلغ من العمر حوالي 59 سنة وشخص له حروق يبلغ من حوالي 34 سنة.

تم إسعافهما من طرف مصالحنا وتحويلهما الى مصلحة الإستعجالات الطبية بالونزة.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتبسة مساء اليوم لأجل إخماد حريق شب بمنزل بحي تراب الزهواني بتبسة.

الحريق تم إخماده ولم يتم تسجيل إصابات بشرية .