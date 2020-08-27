تبسة: إصابة شخصين في حادث مرور

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالحمامات، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 عين زروق.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة واصطدامها بعمود انارة، أسفر عن اصابة شخصين أعمارهما 28 و31 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تمكنت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين من اخماد حريق، شب بغرفة بمنزل بالحي البساتين.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص له ضيق في التنفس والبالغ من العمر حوالي 30 سنة تم امداده بالاكسجين في عين المكان وتحويله الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض من اخماد حريق، الحريق شب بحصيدة واعشاب يابسة بدوار كريز بالماء الابيض.