تبسة.. إصابة شخص في حريق واجهة مركز تجاري

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، حادث نشوب حريق بواجهة مركز تجاري بالمكان الضاوية ببلدية الشريعة، أسفر عن إصابة شخص.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة تدخلت في ساعة مبكرة من صبيحة. اليوم الثلاثاء لأجل إخماد حريق شب بواجهة مركز تجاري بالمكان الضاوية ببلدية ودائرة الشريعة.

مشيرة أن الحريق كان متبوع بتسرب غاز المدينة من العداد بواجهة المركز، حيث تم السيطرة عليه. واخماده في حين تم تسجيل إصابة شخص له ضيق في التنفس والبالغ من العمر حوالي 55 سنة. تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.

كما تم تسجيل خسائر مادية بواجهة المركز التجاري.

