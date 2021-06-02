تبسة.. إصابة 12 شخصا في حادثي مرور منفصلين

أصيب اليوم الأربعاء، 12 عشر شخصا في حادثي مرور منفصلين بولاية تبسة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية ، فإن الحادث الأول وقع بالمكان المسمى عين الشجرة (ط بلدي 02) بلدية ودائرة الكويف. وتمثل الحادث في انقلاب سيارة نفعية، مما اسفر عن إصابة 5 أشخاص اعمارهم 22 و 68 سنة.

وقد تم اسعاف هؤلاء المصابين ومن ثم تحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية ببلدية الكويف.

أما الحادث الثاني، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى فج قوراي بلدية ودائرة الكويف. وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة، مما اسفر عن إصابة 7أشخاص اعمارهم 03 سنوات و 67 سنة.

وقد تم إسعاف المصابين في عين المكان قبل نقلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور بوطرفة يوسف بالجرف بتبسة.