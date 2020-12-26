تبسة.. إصابة 12 شخصا في حوادث المرور وإنقاذ إمرأة من الإختناق بالغاز

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية بالونزة في تبسة، أمس الجمعة، لأجل حادث مرور خلف إصابة 3 أشخاص، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وحسب بيان لذات المصلحة، فقد تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات لأجل حادثي مرور منفصلين، خلال نفس الفترة.

وتمثل الحادث الأول، في اصطدام بين سيارتين على مستوى مدخل بلدية الحمامات.

وأسفر الحادث، عن إصابة 4 أشخاص أعمارهم 21و68 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الحمامات.

بينما وفقع الحادث الثاني، على مستوى ذراع الحمام، وتمثل في إنقلاب سيارة.

وأسفر الحادث، عن إصابة 3 أشخاص، أعمارهم 25و26 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات الحمامات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر العاتر، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف سيارة.

وأسفر الحادث، عن إصابة شخصين، تم اسعافهما وتحويلهما إلى استعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بباب الزياتين، لأجل إسعاف وتحويل إمرأة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون بمنزلها بحي البياضة بتبسة.

وتم إسعاف الضحية، وتحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية، بالجرف بتبسة.