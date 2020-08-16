تبسة: إصابة 14 شخصا في حادثي مرور منفصلين

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تبسة: إصابة 14 شخصا في حادثي مرور منفصلين
بقلم نسرين محفوف

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة إصابة أربعة عشرة شخصا في حادثي مرور منفصلين.

وقد تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بئر مقدم.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة 5 اشخاص اعمارهم مابين 8 سنوات و36 سنة.

وتم إسعاف أحد المصابين في عين المكان، أما باقي المصابين فقد حولوا الى مصلحة الاستعجالات الطبية.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بئر الذهب.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة 9 اشخاص، تتراوح اعمارهم  بين 9 اشهر و45 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.


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