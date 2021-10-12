تبسة: إصابة 3 أشخاص بجروح في حادثي مرور منفصلين

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في حادثي مرور منفصلين، وقعا في مناطق متفرقة بالولاية.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الثلاثاء، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة مساء أمس الإثنين، لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى بئر دروج ببلدية ودائرة بئر مقدم.

و تمثل الحادث في انقلاب سيارة نفعية، أسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 30 و48 سنة تم اسعافهما وتحويلهما إلى استعجالات مستشفى الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى زنيقة بالماء الابيض.

حيث تمثل الحادث في انقلاب عربة خاصة بتركيب السكك الحديدية، وأسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 61 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الماء الأبيض.