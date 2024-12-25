تبسة.. إصابة 3 أشخاص في احتراق سيارة داخل محطة وقود

أصيب 3 أشخاص في حادث إحتراق سيارة داخل محطة وقود على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بولاية تبسة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء لأجل إخماد حريق شب بسيارة داخل محطة وقود. على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بولاية تبسة.

حيث تم إخماد الحريق وتسجيل غصابة 3 اشخاص لهم حروق أعمارهم على التوالي 25، 27،و29 سنة. تم اسعافهم وتحويلهم على مصلحة الاسعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة.

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