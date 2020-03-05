تبسة: إصابة 3 أشخاص في حادثي مرور

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، الشهيد حشاني دوح، بتبسة، اليوم الخميس، لاجل حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 10.

وحسب الحماية المدنية، تمثل الحادث في عجوز صدمتها سيارة، واصطدام بين سيارتين.

وقد تم اسعاف العجوز البالغة من العمر حوالي 68 سنة، وتحويلها الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما اسفر الحادث عن إصابة امرأة والبالغة حوالي 24 سنة، كانت على متن السيارة، تم اسعافها وتحويلها الى استعجالات الجرف.

كما تدخلت وحدة القطاع ببكارية، لأجل حادث دهس سيارة لشخص صدمته، بالطريق الوطني 10، حيث تم اسعافه وتحويله الى الإستعجالات.