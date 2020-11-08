تبسة: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول، بالماء الابيض، اليوم الأحد، لأجل حادث مرور.

ووقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بئر زقال بالماء الابيض.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص اعمارهم 24و30 سنة.

وتم اسعاف المصابين وتحويلهم الى استعجالات الماء الأبيض، في ولاية تبسة.

للإشارة، لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 185 آخرون بجروح خلال الـ 48 ساعة الاخيرة جراء حوادث مرور.

وأشار البيان الى أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجزائر.

حيث تم تسجيل وفاة قاصرين (15 و 16 سنة) على اثر اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق زرالدة اتجاه ازور شاطئ.