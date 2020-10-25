تبسة: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور

تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية ليلة السبت الى الأحد لأجل حادث مرور.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم 02 طريق الكويف.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية وجرار أسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص اعمارهم 28 و60 سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة، فقد تم اسعاف المصابين وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تمكنت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة من اخماد حريق، شب بغرفتين بمنزل أرضي بحي نفطال بالشريعة.

وتم اخماد الحريق وتسجيل إصابة إمرأة تبلغ من العمر حوالي 30 سنة في حالة إغماء.

وتم اسعاف الضحية وتحويلها الى استعجالات الشريعة، كما اسفر الحريق عن تسجيل خسائر مادية بالغرفتين.