تبسة: إصابة 4 أشخاص في حادثي مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، أمس الثلاثاء، لأجل حادث مرور وقع على مستوى طريق الضلعة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص اعمارهم 38و39 سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة، فقد تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض ليلة الثلاثاء الى الاربعاء، لأجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 16.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنتين ذات مقطورة، اسفر عن إصابة شخص والبالغ 61 سنة، تم اسعافه وتحويله لاستعجالات الماء الأبيض.