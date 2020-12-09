تبسة: إصابة 4 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر، في تبسة، اليوم الأربعاء، لأجل حادث مرور.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 16 قرب قرية سوكياس ببئر العاتر.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة وسقوطها بمجرى واد جاف.

واسفر عن اصابة اربعة اشخاص اعمارهم بيم 41 و 56 سنة، تم تحويلهم الى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى بئر العاتر.

وقد خلفت حوادث المرور المسجلة خلال الـ24 ساعة عبر عدة ولايات وفاة 8 أشخاص وإصابة 85 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وقامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة بتقديم الإسعافات الأولية لـ12 شخصا اختنقوا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت خلال نفس الفترة بـ112 عملية تحسيسية عبر 21 ولاية.