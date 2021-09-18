تبسة.. إصابة 4 أشخاص في 3 حوادث مرور

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة منذ الساعات الاولى لنهار اليوم السبت، ثلاثة حوادث مرور متفرقة اسفرت عن إصابة خمسة اشخاص.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة لاجل حادث مرور، الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بالمكان المسمى فج الردامة تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية مما اسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص اعمارهم 15 و 54 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات مستشفى الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات لاجل حادث مرور ،الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببلدية العوينات تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية اسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 67 سنة تم اسعافه وتحويله الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستسفى العوينات.