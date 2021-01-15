تبسة: إصابة 5 أشخاص بجروح في حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، خلال 24 ساعة 4 حوادث مرور تسببت في إصابة 5 أشخاص بجروح.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط أمس لأجل حادث مرور.

ووقع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 دوار اولاد عليا، وتمثل في انقلاب سيارة اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 24 و26 سنة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01 بسارق الرق.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 51 و 53 سنة تم اسعافهما وتحويلهما إلى إستعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببلدية بكارية.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة اسفر عن إصابة شخص يبلغ 30 سنة تم إسعافه وتحويله إلى إستعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة اليوم الجمعة لأجل حادث مرور.

ووقع حادث مرور على مستوى الطريق الولائي 01 طريق بلدية ثليجان، تمثل الحادث في انقلاب سيارة دون تسجيل خسائر بشرية.