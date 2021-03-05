تبسة.. إصابة 5 أشخاص في حادثي مرور منفصلين

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادثي مرور منفصلين بولاية تبسة، حسب ماعلم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

الحادث الأول وقع مساء اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالشريعة، إثر اصطدام بين سيارتين.

واسفر هذا الحادث عن إصابة 4 أشخاص اعمارهم 49 و 57 سنة،تم اسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.

بينما الحادث الثاني، وقع على مستوى طريق الضلعة بالشريعة، إثر اصطدام بين سيارتين .

واسفر هذا الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 67 سنة، تم اسعافه وتحويله الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.