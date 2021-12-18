تبسة: إصابة 5 أشخاص في حوادث مرور متفرقة

أصيب خمسة أشخاص بجروح، في ثلاثة حوادث متفرقة بولاية تبسة. كما تم انقاذ شخصين من الموت اختناقا بالغاز.

وفي بيان للحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتبسة ليلة أمس الجمعة لأجل حادث مرور.

تمثل في انقلاب دراجة نارية على مستوى حي فاطمة الزهراء بتبسة.

وفي هذا السياق آسفر الحادث عن إصابة شخصين اعمارهما 22 و27 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الدكتور يوسف بوطرفة بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف لأجل حادث مرور وقع على مستوى حي غيلان ببلدية الكويف،

تمثل في اصطدام سيارة بشخصين اعمارهما 40 سنة و 7 سنوات. حيث تم تحويل المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة بتبسة.

الى جانب ذالك، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة لأجل حادث مرور تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بعمود انارة وسيارتين على مستوى حي البياضة الجديدة ببلدية الونزة.

حيث أسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 51 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات مستشفى الونزة.

في سياق مغاير، تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية من انقاذ شخصين من موت محقق، هما سيدة تبلغ من العمر حوالي 47 سنة وشابة تبلغ من العمر حوالي 19 سنة.

وجدتا في حالة اغماء جراء استنشاقهما لغاز أحادي اكسيد الكربونCo بمنزلهما العائلي بحي البساتين ببلدية بكارية.

كما تم اسعافهما في عين المكان وتزويدهما بالاكسجين من طرف مصالح الحماية وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة بتبسة.