تبسة: إصابة 5 أشخاص في حوادث مرور مختلفة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة لأجل حادث انقلاب دراجة نارية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 50 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 عين الزرقاء.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 25 و52 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الونزة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة لأجل حادث مرور وقع على مستوى مدخل بلدية العقلة.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 19و67 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات العقلة.